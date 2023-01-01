致力精品中文字型，以理性和美，面向世界。
毕业于杭州电子工学院计算机系及德国包豪斯设计硕士。2008年开始在德国柏林MetaDesign工作，主要从事大众汽车全球品牌策略与设计。2010年始，负责北京MetaDesign大众汽车品牌本土化工作。2015年后，进入字体设计领域。2019年创立茉莉字型。其重视思辩，期待自我突破，创造价值。
毕业于鲁迅美术学院，早期从事品牌策略与平面设计，后聚焦于字体领域，现专注于设计与开发中文字库。喜爱哲学、绘画、电影、文学及书法，并从中汲取字体创作的灵感。其设计风格寓精巧于素朴，耐人寻味，尤擅严肃且具文化属性的品质感正文字体。作品曾获包括纽约TDC、东京TDC在内的各项奖项和荣誉。
从中文出发，设计全球各种语言文字。
我们与海内外多家字体厂商结为长期合作伙伴。不仅深入合作商业项目，且一起研发技术。因而，我们不仅胜任中文、也能很好地支持西文、阿拉伯文、日文、韩文、印度诸文字等全世界多种文字的设计。
此外，我们注重每个地区的本土习惯，坚持设计符合不同地域审美的字体。字体产品能满足全球性、跨区域的企业、产品及项目的需求。
东亚：中文 / 日文 / 韩文
欧美：西文 / 西里尔文 / 希腊文
中东、西亚 ：阿拉伯文 / 希伯来文
南亚、东南亚 ：印度诸文字 / 泰文
这款宋体的灵感来自于雕版印刷。字形略扁，中宫较大，笔画温润。古典但不陈旧，现代而不冰冷。适用于大小标题、短段落排版。此字体于2022年获纽约TDC奖。