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致力精品中文字型，以理性和美，面向世界。

茉莉字型（Mallikātype）专注于设计高品质的中文字库，追求当代审美。为用户提供可信赖的、长期的字库解决方案。尤其对品牌、产品用字，有多年的积淀和研究。此外，我们重视各类国内外字库标准的落地，并能胜任多语言字库开发。我们提供如下服务：
  • 品牌用字：标题字、正文字，多语言字库
  • 应用用字：印刷品、广告、数字媒体、建筑标识
  • 产品用字：软硬件内嵌字、移动端APP、各类电器
  • 锦华明朝体
  • 北魏龙门体
  • 珍体
  • 洛黑体
  • 虚构宽黑
  • 也白体

这款宋体的灵感来自于雕版印刷。字形略扁，中宫较大，笔画温润。古典但不陈旧，现代而不冰冷。适用于大小标题、短段落排版。此字体于2022年获纽约TDC奖。

大曲都市为logo绘制了拉丁字符，给茉莉浇水。
Richor设计了官网，给茉莉土壤。